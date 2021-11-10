RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві новий максимум смертей: понад 70 летальних випадків за добу

Автор: Марія Кучерявець

У Києві за минулу добу зафіксували 73 летальних випадки від коронавірусу. Це найбільший показник у столиці від початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

Зокрема, за добу у Києві виявили 1740 нових заражень коронавірусом, 73 летальних випадки та 975 одужань.

Загальна статистика

Від початку пандемії коронавірусу в Києві вже зареєстрували 272 768 випадків COVID. Померли від хвороби - 6 677, а одужали - 236 151.

Зазначимо, що попередній максимум смертей за добу у Києві був зафіксований 2 листопада та становив 60 летальних випадків.

Нагадаємо, з 1 листопада, Київ офіційно перейшов у "червону" зону адаптивного карантину. В столиці проїзд в громадському транспорті та відвідування ТРЦ дозволено при наявності ПЛР-тесту або COVID-сертифіката.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКоронавірус