У Києві новий максимум смертей: понад 70 летальних випадків за добу

У Києві за минулу добу зафіксували 73 летальних випадки від коронавірусу. Це найбільший показник у столиці від початку пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Зокрема, за добу у Києві виявили 1740 нових заражень коронавірусом, 73 летальних випадки та 975 одужань.
Від початку пандемії коронавірусу в Києві вже зареєстрували 272 768 випадків COVID. Померли від хвороби - 6 677, а одужали - 236 151.
Зазначимо, що попередній максимум смертей за добу у Києві був зафіксований 2 листопада та становив 60 летальних випадків.
Нагадаємо, з 1 листопада, Київ офіційно перейшов у "червону" зону адаптивного карантину. В столиці проїзд в громадському транспорті та відвідування ТРЦ дозволено при наявності ПЛР-тесту або COVID-сертифіката.