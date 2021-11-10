В Киеве новый максимум смертей: более 70 летальных исходов за сутки

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 73 летальных случая от коронавируса. Это самый большой показатель в столице с начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
В частности, за сутки в Киеве обнаружили 1740 новых заражений коронавирусом, 73 летальных случая и 975 выздоровлений.
С начала пандемии коронавируса в Киеве уже зарегистрировали 272 768 случаев COVID. Умерли от болезни - 6 677, а выздоровели - 236 151.
Отметим, что предыдущий максимум смертей за сутки в Киеве был зафиксирован 2 ноября и составил 60 летальных случаев.
Напомним, с 1 ноября Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. В столице проезд в общественном транспорте и посещение ТРЦ разрешено при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата.