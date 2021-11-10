UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве новый максимум смертей: более 70 летальных исходов за сутки

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 73 летальных случая от коронавируса. Это самый большой показатель в столице с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

В частности, за сутки в Киеве обнаружили 1740 новых заражений коронавирусом, 73 летальных случая и 975 выздоровлений.

Общая статистика

С начала пандемии коронавируса в Киеве уже зарегистрировали 272 768 случаев COVID. Умерли от болезни - 6 677, а выздоровели - 236 151.

Отметим, что предыдущий максимум смертей за сутки в Киеве был зафиксирован 2 ноября и составил 60 летальных случаев.

Напомним, с 1 ноября Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. В столице проезд в общественном транспорте и посещение ТРЦ разрешено при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКоронавирус