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У Києві відкриють новий центр вакцинації в ТЦ: адреса та графік

Автор: Дмитро Левицький

З понеділка, 22 листопада, у Києві запрацює ще один центр вакцинації у Дарницькому районі. Його відкриють на території торгового центру "Ашан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку районну державну адміністрацію.

Центр вакцинації відкриється в ТЦ "Ашан" за адресою: вулиця Здолбунівська, 17. Він працюватиме з 12:00 до 18:00.

Якими вакцинами можна отримати щеплення:

  • AstraZeneca;
  • CoronaVac;
  • Moderna (за попереднім записом).

Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me. Для вакцинації із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили ще понад 150 тисяч щеплень від коронавірусу.

Також РБК-Україна розповідало, що у Чернівецькій області центри вакцинації будуть працювати з ранку до ночі.

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