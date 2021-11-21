У Києві відкриють новий центр вакцинації в ТЦ: адреса та графік

З понеділка, 22 листопада, у Києві запрацює ще один центр вакцинації у Дарницькому районі. Його відкриють на території торгового центру "Ашан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку районну державну адміністрацію.
Центр вакцинації відкриється в ТЦ "Ашан" за адресою: вулиця Здолбунівська, 17. Він працюватиме з 12:00 до 18:00.
Якими вакцинами можна отримати щеплення:
Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me. Для вакцинації із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили ще понад 150 тисяч щеплень від коронавірусу.
Також РБК-Україна розповідало, що у Чернівецькій області центри вакцинації будуть працювати з ранку до ночі.