У Києві відкрився онлайн-запис на масову вакцинацію у МВЦ на 24-27 червня

У Києві відкрився онлайн-запис на масову вакцинацію від коронавірусу у МВЦ. Вона відбуватиметься 24-27 червня.

"Запис на масову вакцинацію до МВЦ в Києві на 24-27 червня відкритий. На цьому тижні є аж 4 дні, коли ви можете вакцинуватись. І ми радимо записатись онлайн на визначений час - на наступні дні синоптики прогнозують +36... Тому бронюйте свій час за посиланням https://bit.ly/3xHXwuq", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що після запису громадянин отримає смс із підтвердженням, яке потрібно буде показати при вході до МВЦ разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".

"Якщо ви не встигли забронювати час - не хвилюйтесь, ми завжди проінформуємо вас про наступні можливості запису", - вказано у повідомленні.