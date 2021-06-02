У Києві відкрили пункти вакцинації педагогів: список
В Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів і працівників освітніх установ від коронавірусу. Вони запрацювали у спортивних та актових залах столичних шкіл.
Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, зараз визначено 17 пунктів вакцинації. Вони розташовані у всіх районах столиці. Вакцинувати педагогів будуть вакциною Pfizer.
Пункти вакцинації працівників навчальних закладів Києва:
1. Голосіївський район
- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 269 з поглибленим вивченням французької мови на проспекті Академіка Глушкова, 17-а-перший поверх, спортивний зал;
- Школа І-ІІІ ступенів № 286 на вулиці Академіка Заболотного, 6-а - перший поверх, спортивний зал.
2. Дарницький район
- Гімназія № 261 на вулиці Архітектора Вербицького, 7-другий поверх, спортивний зал;
- Гімназія міжнародних відносин № 323 на вулиці Олександра Мишуги, 5 - перший поверх, актовий зал.
3. Деснянський район
- Школа І-ІІІ ступенів № 212 на вулиці Академіка Курчатова, 18/2-перший поверх, спортивний зал;
- Школа І-ІІІ ступенів № 300 на проспекті Володимира Маяковського, 93-Г - другий поверх, спортивний зал.
4. Дніпровський район
- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 188 вул.Будівельників, 10 - перший поверх, актова зала та бібліотека.
5. Оболонський район
- Школа І-ІІІ ступенів № 219-Оболонський проспект, 2 - б-перший поверх, спортивний зал;
- Київський університет імені Бориса Грінченка-вул. Маршала Тимошенко, 13-Б.
6. Печерський район:
- Школа І-ІІІ ступенів № 133-вул. Бастіонна, 7-другий поверх, актова зала;
7. Подільський район
- Спеціалізована школа № 124 з поглибленим вивченням інформаційних технологій-вул. Спаська, 16-другий поверх, спортивний зал;
- Навчально-реабілітаційний центр № 6 - вул.Світлицького, 31/7-другий поверх, спортивний зал.
8. Святошинський район
- Середня загальноосвітня школа № 35-вул. Гната Юри, 10-Б-перший поверх, медблок;
- Київська гімназія № 287 - вул.Чорнобильська, 10б-перший поверх, спортивний зал.
9. Солом'янський район
- Середня загальноосвітня школа № 54 - вул.Академіка Білецького, 7-перший поверх, спортивний зал, окремий вхід.
10. Шевченківський район
- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73-просп. Перемоги, 86-перший поверх, актова зала;
- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 135 з поглибленим вивченням англійської мови - вул.Михайла Коцюбинського, 12-б - перший поверх, спортивний зал.