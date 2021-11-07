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У Києві відкрили центр вакцинації у Патріаршому соборі

Автор: Дмитро Левицький

У Києві запрацював новий центр вакцинації населення від коронавірусу. Центр відкрили прямо у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УГКЦ.

Адреса центру вакцинації

Центра вакцинації працює за адресою - вул. Микільсько-Слобідська, 5. Він розташований прямо у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Коли працює центр вакцинації

Центр вакцинації у Патріаршому соборі УГКЦ працює щоденно: з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, зараз Київ перебуває у "червоній" зоні, а уникнути жорстких обмежень можуть лише вакциновані. РБК-Україна розповідало, де у столиці можна отримати щеплення від COVID-19.

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ВакцинаціяУГКЦКиївКоронавірус