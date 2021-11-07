У Києві відкрили центр вакцинації у Патріаршому соборі

У Києві запрацював новий центр вакцинації населення від коронавірусу. Центр відкрили прямо у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УГКЦ.
Центра вакцинації працює за адресою - вул. Микільсько-Слобідська, 5. Він розташований прямо у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.
Центр вакцинації у Патріаршому соборі УГКЦ працює щоденно: з 10:00 до 17:00.
Нагадаємо, зараз Київ перебуває у "червоній" зоні, а уникнути жорстких обмежень можуть лише вакциновані. РБК-Україна розповідало, де у столиці можна отримати щеплення від COVID-19.