У Києві та Полтаві протестують. Підприємці виступають проти жорсткого карантину

Наразі декілька десятків людей протестують під КМДА. Потім підприємці планують вийти на Майдан, а потім піти під Кабмін і до Офісу президента.

Учасники протесту вимагають скасувати рішення щодо посилення карантину в столиці.

Фото: протест у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також протест влаштували у Полтаві, пише місцеве видання "ЗМІСТ". Під будівлею Полтавської ОДА зібрались підприємці, які вимагають скасувати обмеження.

Фото: протест у Полтаві (zmist.pl.ua)

Зазначимо, у Києві з 20 березня будуть заборонені: робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали); робота ТРЦ, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії. Також заборонять проведення масових заходів.

У Полтаві вчора посилили карантин. У місті тимчасово припинили роботу театрів, музеїв, бібліотек, а також скасували концерти.