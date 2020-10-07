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У Києві найвищий в Україні показник тестувань на COVID-19, - Кличко

Новость на русском → Київ, Середа 07 жовтня 2020 16:51
У Києві найвищий в Україні показник тестувань на COVID-19, - Кличко Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Показник тестування у столиці - найвищий в Україні й становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

"Підкреслю, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці - найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців. Загалом із початку пандемії у комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 143 тисячі зразків біоматеріалу. Це методом ПЛР. А методом ІФА - на виявлення антитіл - зробили близько понад 25 тисяч тестів", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що зразки досліджують також у приватних та державних клініках.

"У столиці продовжують активно працювати мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. За минулу добу бригади відібрали 1164 зразки. А всього з початку своєї роботи - близько 90 тисяч", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялась, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці за минулу добу, 6 жовтня, від коронавірусної хвороби одужали більше людей, ніж на неї захворіли. За минулу добу одужали 349 осіб.

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