У Києві за добу більше людей видужало від COVID-19, ніж захворіло

За минулу добу від коронавірусу в Києві більше людей видужало, ніж захворідло. На 286 нових випадків COVID-19 довелося 399 пацієнтів, які подолали хворобу.

Про це брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вчора у столиці виявили 286 хворих на коронавірус, 10 пацієнтів померли. Всього з початку епідемії в Києві померли 430 пацієнтів з COVID-19, а захворіли 24 736.

"Одужали за минулу добу більше людей, ніж захворіли, - це дуже хороший показник. Одужали 399", - зазначив Кличко.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Оболонському - 54, Дніпровському - 52, Дарницькому та Деснянському районах - по 44 випадки.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вперше за шість днів виявили менше 4 тисяч випадків коронавірусу. Зокрема, захворіла 3 771 особа, всього з початку епідемії - понад 230 тисяч.

Зазначимо, сьогодні набуло чинності нове карантинний зонування. "Червона зона" діє у двох містах - Канів і Тернопіль. Тут заборонена робота ТРЦ, кафе і ресторанів, а також обмежується перевезення пасажирів у громадському транспорті.