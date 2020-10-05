В Киеве за сутки больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

За минувшие сутки от коронавируса в Киеве больше людей выздоровело, чем заболело. На 286 новых случаев COVID-19 пришлось 399 пациентов, которые преодолели болезнь.

Об этом брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за вчера в столице выявили 286 больных коронавирусом, 10 пациентов умерли. Всего с начала эпидемии в Киеве умерли 430 пациентов с COVID-19, а заболели 24 736.

"Выздоровели за минувшие сутки больше людей, чем заболели, - это очень хороший показатель. Выздоровели 399", - отметил Кличко.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Оболонском - 54, Днепровском - 52, Дарницком и Деснянском районах - по 44 случая.

Напомним, за минувшие сутки в Украине впервые за шесть дней выявили менее 4 тысяч случаев коронавируса. В частности, заболел 3 771 человек, всего с начала эпидемии - более 230 тысяч.

Отметим, сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная зона" действует в двух городах - Канев и Тернополь. Здесь запрещена работа ТРЦ, кафе и ресторанов, а также ограничивается перевозка пассажиров в общественном транспорте.