У Києві вперше понад 800 нових випадків COVID-19

У Києві за минулу добу зафіксували новий антирекорд за коронавірусу. Заразилися ще 856 осіб.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Таким чином, у столиці вперше виявили понад 800 нових випадків зараження. При цьому це другий день поспіль, коли в Києві фіксують антирекорди. Вчора було 789 випадків COVID-19.

Всього з початку пандемії в столиці захворіли вже 40 390 осіб. З них померли 816 (+17), одужали - 13 421 (+268). Активними хворими залишаються 26 153 пацієнти.

Нагадаємо, всього в країні зафіксовано понад 9,5 тисяч нових випадків коронавірусу. Це також стало новим антирекордом. Найбільше випадків підтвердили у Києві, Харківській, Донецькій, Одеській і Хмельницькій областях.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести карантин вихідного дня. Ним передбачається закриття фудкортів, заборона розважальних заходів, ресторани будуть працювати тільки на винос.

Також РБК-Україна писало, що карантин вихідного дня не передбачає всеукраїнського локдауну за зразком весни цього року. Громадський транспорт, як і раніше буде працювати.

У той же час мер Києва Віталій Кличко заявив, що локдаун в столиці - це крайня міра.