В Киеве впервые более 800 новых случаев COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу. Заразились еще 856 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, в столице впервые выявили более 800 новых случаев заражения. При этом это второй день подряд, когда в Киеве фиксируют антирекорды. Вчера было 789 случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице заболели уже 40 390 человек. Из них умерли 816 (+17), выздоровели - 13 421 (+268). Активными больными остаются 26 153 пациента.

Напомним, всего в стране зафиксировали более 9,5 тысяч новых случаев коронавируса. Это также стало новым антирекордом. Больше всего случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Донецкой, Одесской и Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести карантин выходного дня. Им предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос.

Также РБК-Украина писало, что карантин выходного дня не предусматривает всеукраинского локдауна по образцу весны этого года. Общественный транспорт по-прежнему будет работать.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в столице - это крайняя мера.