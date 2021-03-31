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У Києві обмежують роботу метро і транспорту: вводять спецперепустки

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві вводять спецперепустки для громадського транспорту. Такі обмеження вводять з 5 квітня.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, алгоритм видачі спецперепустків буде таким, як і минулого разу.

"Весь громадський транспорт - і наземний і метро - працюватиме за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури", - заявив Кличко.

Мер закликав керівників підприємств відправити працівників на дистанційну роботу або надати відпустку.

Нагадаємо, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан раніше повідомив, що локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для заражених коронавірусом.

Зазначимо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав області України, яким не потрібний локдаун.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України, де ситуація з коронавірусом є "досить напруженою".

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