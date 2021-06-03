У Києві на вихідних продовжать вакцинувати людей із черги в "Дії": хто отримає щеплення

Міська влада констатує, що минулими вихідними охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень.

Цими вихідними організують два потоки:

перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час;

другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги".

Запрошені мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Центр вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).