У Києві на вихідних продовжать вакцинувати людей із черги в "Дії": хто отримає щеплення

Цими вихідними, 5 та 6 червня, вакцинацію записаних у "Дії" киян організують інакше. Це зроблять, щоб мінімізувати черги.
Міська влада констатує, що минулими вихідними охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень.
Цими вихідними організують два потоки:
Запрошені мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".
Центр вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).
Нагадаємо, на минулих вихідних у Києві, Одесі та Львові відкрилися центри масової вакцинації від коронавірусу.
На щеплення в центри вакцинації від COVID в Києві, Одесі та Львові запрошувати по телефону. При цьому вибрати вакцину для щеплення не можна.
За вихідні в центрах вакцинації прищепилися майже 5 тисяч громадян.