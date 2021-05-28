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На щеплення до центру вакцинації запрошуватимуть телефоном. Обирати вакцину не можна

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 16:32
На щеплення до центру вакцинації запрошуватимуть телефоном. Обирати вакцину не можна Фото: вакцинація в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На щеплення до центрів вакцинації від COVID, які днями відкриваються в Києві, Одесі та Львові запрошуватимуть телефоном. При цьому обрати вакцину для щеплення не можна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Повідомляється, що прищеплювати будуть людей, які записалися до листа очікування вакцинації від COVID-19 у додатку "Дія", і пріоритет надаватиметься літнім.

"Щеплення будуть робити тільки тим, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком... Обирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що пілотні центри відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри відкриватимуть і в інших великих містах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Одеса відкриє центр вакцинації на стадіоні місцевої юридичної академії з 30 травня.

Київ і Львів відкриють свої центри вже завтра, 29 травня.

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