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У Києві виявили більше 1,5 тисяч нових випадків COVID-19

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 09:30
У Києві виявили більше 1,5 тисяч нових випадків COVID-19 Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві за минулу добу виявили спалах коронавірусу - 1520 нових заражень. Це найбільший добовий приріст з початку пандемії.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В Києві від початку пандемії підтвердили 65 539 випадків коронавірусу, з них 22 317 людей одужали та 1253 - померли.

За минулу добу у місті померли від коронавірусу 26 паціентів, а 375 осіб одужали.

Зазначимо, в Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218. Найбільше заражень в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях та в Києві.

Нагадаємо, український уряд розглядає можливість локдауну на період новорічних вихідних. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що зимові свята можуть дати поштовх до сплеску захворюваності. Цього може не витримати система охорони здоров'я України.

У разі введення повного локдауна в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього, зазначим міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Очікується, що таке рішення буде прийматися вже в грудні.

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