У Києві виявили більше 1,5 тисяч нових випадків COVID-19

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

У Києві за минулу добу виявили спалах коронавірусу - 1520 нових заражень. Це найбільший добовий приріст з початку пандемії.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В Києві від початку пандемії підтвердили 65 539 випадків коронавірусу, з них 22 317 людей одужали та 1253 - померли.

За минулу добу у місті померли від коронавірусу 26 паціентів, а 375 осіб одужали.

Зазначимо, в Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218. Найбільше заражень в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях та в Києві.

Нагадаємо, український уряд розглядає можливість локдауну на період новорічних вихідних. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що зимові свята можуть дати поштовх до сплеску захворюваності. Цього може не витримати система охорони здоров'я України.

У разі введення повного локдауна в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього, зазначим міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Очікується, що таке рішення буде прийматися вже в грудні.