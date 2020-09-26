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У Києві знову зафіксували антирекорд за новими випадками COVID-19

Автор: Максим Зайченко

За минулу добу коронавірус у Києві виявили в 447 осіб, що є новим антирекордом. З початку пандемії в столиці заразилися вже 21 492 людини.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Відзначимо, попередній рекорд у Києві зафіксували 12 вересня. Тоді за добу підтвердили 428 нових випадків хвороби.

За словами мера столиці Віталія Кличка, за вчора захворіли 230 жінок у віці від 18 до 89 років, 175 чоловіків у віці від 19 до 96 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 до 16 років.

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Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському (66), Оболонському (60) та Деснянському (58) районах.

В лікарні столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 132 людини. Хворобу побороли 6387 жителів Києва.

Нагадаємо, в Україні за останню добу також підтвердили рекордне число заражень коронавірусом - 3833.

Раніше повідомлялося, що тотальний карантин в Україні можливий у випадку "локдауну" медичної системи.

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