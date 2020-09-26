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В Киеве снова зафиксировали антирекорд по новым случаям COVID-19

Автор: Максим Зайченко

За минувшие сутки коронавирус в Киеве обнаружили в 447 человек, что является новым антирекордом. С начала пандемии в столице заразились уже 21 492 человека.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, предыдущий рекорд в Киеве зафиксировали 12 сентября. Тогда за сутки подтвердили 428 новых случаев болезни.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, за вчера заболели 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.

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Больше всего новых случаев заболевания выявили в Днепровском (66), Оболонском (60) и Деснянском (58) районах.

В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего болезнь побороли 6387 жителей Киева.

Напомним, в Украине за последние сутки также подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833.

Ранее сообщалось, что тотальный карантин в Украине возможен в случае "локдауна" медицинской системы.

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