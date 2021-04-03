У Києві зафіксували рекордну кількість хворих на COVID: 2 053 нових випадки за добу

Серед хворих 1069 жінок, 841 чоловік, а також 143 дітей. Всього до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 240 хворих на коронавірус, а також 394 пацієнтів із підозрою на COVID-19.

Одужали минулої доби в Києві 696 людей. Померли 50 людей.

З початку пандемії в столиці зафіксували 3545 летальних випадків від вірусу. Крім того, загальна кількість підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 166 658.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 812, у Деснянському - 384 та в Голосіївському районі - 195 випадків.