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В Киеве зафиксировали рекордное количество больных COVID: 2 053 новых случая за сутки

Автор: Инна Собора

В Киеве зафиксировали наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Всего за сутки 2 апреля подтвердили 2 053 новые случаи.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Среди больных 1069 женщин, 841 мужчин, а также 143 детей. Всего в больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 240 больных коронавирусом, а также 394 пациентов с подозрением на COVID-19.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 696 людей. Умерли 50 человек.

С начала пандемии в столице зафиксировали 3545 летальных случаев от вируса. Кроме того, общее количество подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 166 658.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 812, в Деснянском - 384 и в Голосеевском районе - 195 случаев.

Напомним, за прошедшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом - 20 341 новый случай.

Как известно, в среду городские власти Киева сообщили об ужесточении карантина в столице. В частности, с 5 апреля введут проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро.

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