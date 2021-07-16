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У київському МВЦ почали вакцинацію препаратом Pfizer: хто може отримати щеплення

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 липня у київському Центрі вакцинації на базі МВЦ розпочали імунізацію препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Щепитися від коронавірусу можуть лиш особи старше 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення HELSI.ME в Telegram.

Відомо, що наразі біля Центру вакцинації діє дві черги: по запису та "жива".

Зазначено, що ті, хто хоче отримати вакцину від Pfizer, мають бути записані через helsi.me, адже в порядку "живої" черги цим препаратом щеплювати не будуть.

Крім цього, в МВЦ також доступна вакцина CoronaVac виробництва Sinovac для усіх охочих.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві із 16 липня у Центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть щепити препаратом Pfizer, але вакцинацію проводитимуть лише для осіб старше 60 років.

Додамо, в Україні зафіксований новий рекорд щеплених за добу: 15 липня від коронавірусу були вакциновані 117 376 людей.

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КиївКоронавірусВакцинація