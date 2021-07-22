У київському МВЦ почали вакцинацію препаратом Moderna: хто може отримати щеплення

Зокрема кияни також зможуть отримати вакцину CoronaVac (Sinovac Biotech).

"Із 22 липня всі охочі зможуть щепитися від COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech та Spikevax Moderna. Така можливість буде доступною для мешканців столиці, які зареєструються на вакцинацію через сервіс helsi.me та прийдуть на щеплення у Центр вакцинації проти COVID-19 (МВЦ, проспект Броварський, 15)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, від завтра, 23 липня на вакцинацію можна записатися в будь-який пункт щеплень на базі медустанов незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря