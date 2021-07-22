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У київському МВЦ почали вакцинацію препаратом Moderna: хто може отримати щеплення

Автор: Марія Кучерявець

Від сьогодні, 22 липня всі охочі жителі столиці можуть щепитися від коронавірусу вакциною Spikevax від Moderna у київському МВЦ. Для цього необхідно зареєструватися на імунізацію через сервіс helsi.me.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема кияни також зможуть отримати вакцину CoronaVac (Sinovac Biotech).

"Із 22 липня всі охочі зможуть щепитися від COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech та Spikevax Moderna. Така можливість буде доступною для мешканців столиці, які зареєструються на вакцинацію через сервіс helsi.me та прийдуть на щеплення у Центр вакцинації проти COVID-19 (МВЦ, проспект Броварський, 15)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, від завтра, 23 липня на вакцинацію можна записатися в будь-який пункт щеплень на базі медустанов незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря

Нагадаємо, вчора у Києві стартував онлайн-запис на щеплення від COVID-19 препаратом Moderna в центрі вакцинації, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі.

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