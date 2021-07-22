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В киевском МВЦ начали вакцинацию препаратом Moderna: кто может получить прививку

Автор: Мария Кучерявец

С сегодняшнего дня, 22 июля все желающие жители столицы могут привиться от коронавируса вакциной Spikevax от Moderna в киевском МВЦ. Для этого необходимо зарегистрироваться на иммунизацию через сервис helsi.me.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности киевляне также смогут получить вакцину CoronaVac (Sinovac Biotech).

"С 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech и Spikevax Moderna. Такая возможность будет доступна для жителей столицы, которые зарегистрируются на вакцинацию через сервис helsi.me и придут на прививку в Центр вакцинации против COVID-19 (МВЦ, проспект Броварской, 15)",- говорится в сообщении.

Кроме этого, завтра, 23 июля на вакцинацию можно записаться в любую точку прививания на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача

Напомним, вчера в Киеве стартовала онлайн-запись на прививку от COVID-19 препаратом Moderna в центре вакцинации, который находится в Международном выставочном центре.

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