У Київській області повністю переведені на дистанційне навчання 23 школи

В Київській області на дистанційне навчання повністю перевели 23 школи. Всього в області у дистанційному форматі працюють і навчаються 14329 вчителів та учнів.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

На самоізоляцію були переведені 204 окремі класи у 87 навчальних закладах Київської області. В них навчаються 5435 учнів.

Крім того, на дистанційній формі навчання 23 установи загальної середньої освіти, в яких навчаються 8894 учні.

Також на карантин були закриті 16 закладів дошкільної освіти.

При цьому після самоізоляції повністю до очної форми навчання повернулися 11 установ загальної середньої освіти і два дошкільних заклади.

Наголошується, що з початку вересня в Київській області коронавірус виявили у 147 педагогів і 127 учнів.

Нагадаємо, у Закарпатській області 20 навчальних закладів працюють у дистанційному режимі.

Крім того, в Донецькій області 28 класів у різних населених пунктах і повністю одна сільська школа були переведені на дистанційне навчання через COVID-19.