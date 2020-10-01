У Київській області повністю переведені на дистанційне навчання 26 шкіл

В Київській області на дистанційне навчання повністю перевели 26 шкіл. Ще 94 навчальних заклади були частково закриті.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

В області в 126 навчальних закладах виявлено 141 учня і 160 вчителів, які хворіють СOVID-19.

"У зв'язку з виявленими підтвердженими випадками захворювання на самоізоляції перебувають 164 окремих класів у 94 навчальних закладах (4068 учнів і працівників). Повністю переведені на дистанційну форму навчання 26 установ загальної середньої освіти, в яких навчаються та працюють 10037 учасників освітнього процесу", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що після самоізоляції повністю до очної форми навчання повернулися 20 закладів загальної середньої освіти та 16 закладів, в яких на дистанційному навчанні перебували окремі класи.

Всього в установи освіти після самоізоляції повернулися 12008 школярів.

Крім того, після карантину відкрилися дев'ять закладів дошкільної освіти. Однак ще в шести карантин триває.

Нагадаємо, у Закарпатській області 20 навчальних закладів працюють у дистанційному режимі.

Крім того, в Донецькій області 28 класів у різних населених пунктах і повністю одна сільська школа були переведені на дистанційне навчання через COVID-19.