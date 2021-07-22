У Київській області центри вакцинації запрацювали ще в чотирьох містах

У четвер, 22 липня, в Київській області відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу. Зокрема, у Бучі, Василькові, Фастові та Макарові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА у Facebook.
Всього в Київській області працюють 15 центрів масової вакцинації від COVID. Чотири з них знаходяться в Білій Церкві.
Нагадаємо, 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Тепер отримати щеплення можуть всі бажаючі.
Крім того, в Києві стартував онлайн-запис на щеплення від COVID - 19 препаратом Moderna у центрі вакцинації, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі.