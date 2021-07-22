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У Київській області центри вакцинації запрацювали ще в чотирьох містах

Автор: РБК-Україна

У четвер, 22 липня, в Київській області відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу. Зокрема, у Бучі, Василькові, Фастові та Макарові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА у Facebook.

Всього в Київській області працюють 15 центрів масової вакцинації від COVID. Чотири з них знаходяться в Білій Церкві.

Фото: адреси центрів масової вакцинації в Київській області (facebook.com/koda.gov.ua)

Нагадаємо, 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Тепер отримати щеплення можуть всі бажаючі.

Крім того, в Києві стартував онлайн-запис на щеплення від COVID - 19 препаратом Moderna у центрі вакцинації, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі.

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Київська областьВакцинація