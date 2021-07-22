В Киевской области центры вакцинации заработали еще в четырех городах

В четверг, 22 июля, в Киевской области открылись новые центры вакцинации от коронавируса. В частности, в Буче, Василькове, Фастове и Макарове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА в Facebook.

Всего в Киевской области работают 15 центров массовой вакцинации от COVID. Четыре из них находятся в Белой церкви.

Напомним, 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Теперь получить прививку могут все желающие.

Кроме того, в Киеве стартовала онлайн-запись на прививку от COVID-19 препаратом Moderna в центре вакцинации, который находится в Международном выставочном центре.