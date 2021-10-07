Кіно лише для вакцинованих. Харків посилює карантин

У Харкові вводять додаткові обмеження у зв'язку зі зростанням числа хворих коронавірусом. До театрів та кіно пускатимуть лише з COVID-сертифікатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міського голови Харкова з питань охорони здоров’я та соцзахисту Світлану Горбунову-Рубан, яку цитує НВ.

"Обмеження стосуються закладів у яких бувають харків'яни - театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані", - розповіла Горбунова-Рубан.

Крім того, працівникам цих закладів надається право перевіряти COVID-сертифікати, які засвідчують двократну вакцинацію.

За словами чиновниці, щодня у місті вакцинують понад 5 тисяч людей.

"Нині у Харкові зроблено 357 тисяч щеплень, а понад 146 тисяч харків'ян отримали дві дози вакцини", - додає Горбунова-Рубан.