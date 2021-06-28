На Кіпрі починають COVID-вакцинацію підлітків

Кіпр розширює свою програму вакцинації проти Covid-19, включивши в неї підлітків у віці 16 і 17 років . Рішення прийняли через те, що третина останніх випадків коронавірусу були серед неповнолітніх.

Про це 28 червня повідомили органи охорони здоров'я Кіпру, передає AFP .

Міністерство охорони здоров'я заявило, що молоді люди отримають вакцину проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech або Moderna. Щеплення робитимуть зі згоди батьків.

У міністерстві наголосили, що рішення було прийнято "після врахування рекомендацій кіпрського педіатричного товариства".

"Майже 30 відсотків нових випадків коронавірусу виявлені у людей віком 18 років та молодше, особливо у підлітків у віці від 15 до 18 років", - заявили в міністерстві.

Там також зазначили, що, згідно з науковими даними, неповнолітні мають такі ж симптоми COVID-19, як у дорослих.

"Своєчасна вакцинація дітей сприятиме запобіганню новому спалаху вірусу в громаді та захисту людей молодшого віку, а отже, й їхніх родин та друзів. Вакцинація учнів сприятиме безперебійному функціонуванню шкіл з фізичною присутністю учнів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Близько 63,6% дорослого населення отримали одну дозу вакцини від коронавірусу, тоді як 47,8 повністю вакциновані.

Кіпр повідомив про 74 785 випадків зараження коронавірусом та 378 летальних випадків.