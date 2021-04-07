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В Кіровоградській області виявили українську мутацію "британського" коронавірусу

Автор: РБК-Україна

В Кіровоградській області підтвердили український варіант "британського" штаму коронавірусу. Зразки мазків хворих COVID-19 в регіоні відправили в референс-лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я в Лондоні, де і виявили "український варіант".

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

"5 квітня отримані результати дослідження, які проводилися регіональної референс-лабораторії ВООЗ (р. Лондон), згідно з яким встановлено циркуляцію штамів вірусу SARS-СоV-2 "Британський варіант-VOC_20DEC-01 "UA variant" серед жителів Кіровоградської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Харківській, Сумській і Житомирській областях підтвердили циркуляцію "британського" штаму коронавірусу.

Крім того, у двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу.

Додамо, що за минулу добу в Україні підтвердили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

Також зараз в Україні 67 тисяч лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з COVID. Їх кількість більше збільшити не можна. При цьому в лікарнях перебуває близько 47 тисяч осіб з коронавірусом.

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Новини України Кропивницька областьКоронавірус
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