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У Китаї заявили, що розслідування щодо COVID-19 політизовано

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Китай, Четвер 27 травня 2021 07:42
У Китаї заявили, що розслідування щодо COVID-19 політизовано Фото: в Китаї розслідування назвали політизованим (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Китаї заявили, що розслідування за походженням COVID-19 політизовано. Про це заявило посольство Китаю в США після того, як президент США Джо Байден доручив розвідці вивчення цього питання.

Про це повідомляє Reuters.

У посольстві вважають, що політизація походження COVID-19 ускладнить подальші розслідування і підірве глобальні зусилля щодо стримування пандемії.

Також посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що "деякі політичні сили зациклені на політичних маніпуляціях і грі в пошуку винних".

Там відзначили, що підтримують всебічне дослідження всіх ранніх випадків COVID-19, виявлених у всьому світі, і ретельне розслідування деяких секретних баз і біологічних лабораторій по всьому світу.

Китай також продовжує вказувати на можливість того, що COVID-19 виник в іншій країні і проник через заражені заморожені продукти або через торгові мережі дикими тваринами в Південно-Східній Азії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден доручив розвідкам більш ретельно досліджувати питання про походження коронавірусу. Є два сценарії походження COVID-19 і США хочуть докопатися до істини.

Раніше повідомлялося, що у Держдепартаменті США також заговорили про походження коронавірусу.

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