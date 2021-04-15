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Китай готовий погодити експортну ліцензію на декілька мільйонів доз вакцини, - МЗС України

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 16:10
Китай готовий погодити експортну ліцензію на декілька мільйонів доз вакцини, - МЗС України Фото: заступник глави МЗС Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Уряд КНР підтверджує готовність сприяти Україні в подоланні коронавіруса. Китай пообіцяв погодження експортної ліцензіі на декілька мільйонів доз вакцини.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін у своєму Facebook.

Повідомляється, що Єнін провів політичні консультації по відеозв'язку зі своїм китайским колегою Ле Юйченом. Серед питань обговорили боротьбу з COVID-19.

Крім того, в уряді Китаю наголосили, що не визнають спроби анексії Криму Росією. Також сторони домовилися про напрацювання пакету рішень з лібералізації торгівлі між Україною та КНР.

Нагадаємо, перша партія китайської вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня. Всього доставили 200 тисяч доз, однак український уряд уклав контракт на 2 млн доз.

Вакцина кілька тижнів проходила лабораторний контроль в Україні. Щеплення нею почали робити 12 квітня.

Відомо, що через 28 днів після введення першої дози вакцинують другою дозою з цієї ж партії вакцин CoronaVac. За кожним щепленим першою дозою буде зарезервована друга доза.

Цією вакциною щепитимуть, освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році; співробітників патрульної поліції.

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