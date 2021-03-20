Китай створив препарат для COVID-вакцинації в три етапи

Китайська компанія Zhifei Longkema спільно з Китайською академією наук створила першу в КНР рекомбінантну білкову вакцину від коронавірусу. Вона розрахована на три щеплення.

Виробничі потужності Zhifei дозволяють їй випускати до 300 млн доз на рік. Таким чином, підприємство здатне щорічно забезпечити вакцинацію 100 млн осіб. Серію щеплень слід робити з інтервалами в один місяць.

Як повідомила газета, з 17 березня цей препарат був схвалений владою для екстреного застосування. Крім нього в Китаї створено ще чотири вакцини: три інактивовані і одна аденовірусна. Вони призначені для вакцинації в один або два етапи.