Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані, - звіт розвідки США

Американська розвідка оприлюднила свій розсекречений звіт про розслідування походження коронавірусу SARS-CoV-2 . Розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований звіт .

"Китайські чиновники не знали про існування коронавірусу до того, як стався перший спалах", - йдеться у звіті.

На думку розвідки, для того, щоб встановити походження коронавірусу, потрібна співпраця з боку Китаю. Однак, як наголошує розвідспільнота, китайська влада "продовжує заважати глобальному розслідуванню", не ділиться інформацією та звинувачує у поширенні коронавірусу інші країни, зокрема США.