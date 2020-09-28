Кличко: столиця збільшує кількість тестувань на коронавірус

Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від користувачів соціальних мереж.

Він зазначив, що стандарти надання медичної допомоги при COVID-19 затверджені відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я. У документі чітко прописано, що тестування роблять, коли в людини є симптоми можливого захворювання на коронавірус.

"Необхідність проведення таких досліджень визначає виключно лікар. Робити ж тестування "про всяк випадок" великим колективам або групам людей - недоцільно та дуже дорого. Нагадаю, столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Показник тестування в Києві - найвищий в Україні. І становить 223 тести на 100 тисяч мешканців"- сказав мер Києва.

За його словами, усіх пацієнтів, які потрапляють до стаціонарів комунальних медзакладів з підозрою на вірус, тестують в оперативному режимі безкоштовно.

"При появі перших симптомів недуги потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Саме він ухвалює рішення щодо вашого лікування та про необхідність здати тест на коронавірус. Якщо лікар вбачає таку необхідність, то біологічні матеріали у пацієнта відбирають медики мобільних бригад. Нагадаю, такі бригади виїжджають до киян додому і відбирають понад тисячу зразків щодоби. Я говорю про ситуацію, коли людина має підписану декларацію із сімейним лікарем комунального медзакладу. Якщо ж виникає непорозуміння із лікарем комунального закладу щодо доцільності тестування або інших питань, - звертайтеся на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я КМДА. За телефоном 278-41-91. Щоб ми могли з’ясувати всі обставини та оперативно на них відреагувати", - підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилась ще 2 671 людина. Найбільше випадків в Харківській, Одеській областях та Києві.