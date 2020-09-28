Кличко: столица увеличивает количество тестирований на коронавирус

Столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавирус.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

Он отметил, что стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19 утверждены соответствующим приказом Министерства здравоохранения. В документе четко прописано, что тестирование делают, когда у человека есть симптомы возможного заболевания коронавирусом.

"Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач. Делать же тестирование "на всякий случай" большим коллективам или группам людей - нецелесообразно и очень дорого. Напомню, столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавирус. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 тысяч жителей", - сказал мэр Киева.

По его словам, всех пациентов, которые попадают в стационары коммунальных медучреждений с подозрением на вирус, тестируют в оперативном режиме бесплатно.

"При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решения относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов ежесуточно. Я говорю о ситуации, когда человек имеет подписанную декларацию с семейным врачом коммунального медучреждения. Если же возникает недопонимание с врачом коммунального учреждения о целесообразности тестирования или другим вопросам, - обращайтесь на горячую линию Департамента здравоохранения КГГА. По телефону: 278-41-91. Чтобы мы могли выяснить все обстоятельства и оперативно на них отреагировать", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, в Украине обнаружили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразилась еще 2 671 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской областях и Киеве.