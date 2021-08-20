"Коктейль антитіл" від AstraZeneca виявився на 77% ефективним проти COVID

Препарат AZD7442, який є "коктейлем антитіл" компанії AstraZeneca, виявився на 77% ефективним у запобіганні симптоматичного COVID-19 у групах ризику. На даний момент готуються документи для його схвалення в Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз на сайті AstraZeneca.
Повідомляється, що за результатами досліджень ніхто з тих, хто отримав коктейль, не переніс COVID-19 у важкій формі і не помер у зв'язку із захворюванням. Випробування за участю 5 197 осіб проводилося з листопада в США, Великобританії, Бельгії, Франції та Іспанії.
AstraZeneca вже заявила, що готується надати дані регулюючим органам, щоб отримати дозвіл на екстрене використання.
Також повідомляється, що добровольцям давали коктейль AZD7442 у випадковому співвідношенні препарату і плацебо 2:1. Він вводиться за допомогою двох внутрішньом'язових ін'єкцій. У компанії вважають, що їх коктейль буде забезпечувати захист від важких форм COVID-19 протягом року і буде стійким для всіх штамів.
Відзначимо, "коктейлі антитіл" розглядаються як спосіб потенційно захистити групи ризику, які можуть не так добре реагувати на вакцинацію. Наприклад, хворих на рак.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коктейль з антитілами проти COVID-19, розроблений компаніями Regeneron і Roche, знизив смертність серед госпіталізованих пацієнтів, чия власна імунна система не змогла дати відповіді.