"Коктейль антитіл" від AstraZeneca виявився на 77% ефективним проти COVID

Повідомляється, що за результатами досліджень ніхто з тих, хто отримав коктейль, не переніс COVID-19 у важкій формі і не помер у зв'язку із захворюванням. Випробування за участю 5 197 осіб проводилося з листопада в США, Великобританії, Бельгії, Франції та Іспанії.

AstraZeneca вже заявила, що готується надати дані регулюючим органам, щоб отримати дозвіл на екстрене використання.

Також повідомляється, що добровольцям давали коктейль AZD7442 у випадковому співвідношенні препарату і плацебо 2:1. Він вводиться за допомогою двох внутрішньом'язових ін'єкцій. У компанії вважають, що їх коктейль буде забезпечувати захист від важких форм COVID-19 протягом року і буде стійким для всіх штамів.

Відзначимо, "коктейлі антитіл" розглядаються як спосіб потенційно захистити групи ризику, які можуть не так добре реагувати на вакцинацію. Наприклад, хворих на рак.