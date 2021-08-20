"Коктейль антител" от AstraZeneca оказался на 77% эффективным против COVID

Сообщается, что по результатам исследований никто из тех, кто получил коктейль, не перенес COVID-19 в тяжелой форме и не умер в связи с заболеванием. Испытание с участием 5 197 человек проводилось с ноября в США, Великобритании, Бельгии, Франции и Испании.

AstraZeneca уже заявила, что готовится предоставить данные регулирующим органам, чтобы получить разрешение на экстренное использование.

Также сообщается, что добровольцам давали коктейль AZD7442 в случайном соотношении препарата и плацебо 2:1. Он вводится с помощью двух внутримышечных инъекций. В компании полагают, что их коктейль будет обеспечивать защиту от тяжелых форм COVID-19 в течение года и будет стойким для всех штаммов.

Отметим, "коктейли антител" рассматриваются как способ потенциально защитить группы риска, которые могут не так хорошо реагировать на вакцинацию. Например, больных раком.