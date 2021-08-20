"Коктейль антител" от AstraZeneca оказался на 77% эффективным против COVID

Препарат AZD7442, который является "коктейлем антител" компании AstraZeneca, оказался на 77% эффективным в предотвращении симптоматического COVID-19 в группах риска. На данный момент готовятся документы для его одобрения в Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз на сайте AstraZeneca.
Сообщается, что по результатам исследований никто из тех, кто получил коктейль, не перенес COVID-19 в тяжелой форме и не умер в связи с заболеванием. Испытание с участием 5 197 человек проводилось с ноября в США, Великобритании, Бельгии, Франции и Испании.
AstraZeneca уже заявила, что готовится предоставить данные регулирующим органам, чтобы получить разрешение на экстренное использование.
Также сообщается, что добровольцам давали коктейль AZD7442 в случайном соотношении препарата и плацебо 2:1. Он вводится с помощью двух внутримышечных инъекций. В компании полагают, что их коктейль будет обеспечивать защиту от тяжелых форм COVID-19 в течение года и будет стойким для всех штаммов.
Отметим, "коктейли антител" рассматриваются как способ потенциально защитить группы риска, которые могут не так хорошо реагировать на вакцинацию. Например, больных раком.
Напомним, ранее сообщалось, что коктейль с антителами против COVID-19, разработанный компаниями Regeneron и Roche, снизил смертность среди госпитализированных пациентов, чья собственная иммунная система не смогла дать ответа.