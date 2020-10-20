Кількість хворих коронавірусом світі перевалила за 40 млн

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищило 40,6 млн людей. З них одужали 30,3 млн пацієнтів, померли більше 1,1 млн осіб.

Про це повідомляє сайт Worldometers.

За добу 18 жовтня в світі коронавірусом заразилися більш ніж 337 тисяч людей. Вилікувалися від коронавірусу близько 239 тисяч хворих.

Лідерами за темпами поширення захворювання залишаються США, Індія і Великобританія. У той же час Росія з майже 16 тисяч нових хворих займає в світі 4 місце. За нею йде Бразилія з майже такою ж кількістю нових випадків.

У Франції, в порівнянні з попередніми днями, значно зменшилася кількість заражень: раніше відмітка досягала 30 тисяч за добу, на даний момент зареєстрували 13 тисяч.

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії коронавірус підтвердили вже у 303 638 осіб. У понеділок підтвердили 4 766 нових випадків зараження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.