Кількість щодня зростає. Вже 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні
Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 8 жовтня, 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Луганська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька.
Зокрема, у всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус. Найгірші показники наразі має Луганська область - 742, Чернівецька - 738 та Харківська - 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тисяч населення.
Крім того, в деяких з вище вказаних регіонів перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській - 78,7% та Запорізькій - 71,8%.
Хоча цей показник не маж перевищувати більш як 50%.
Нагадаємо, з 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону.
Додамо, що в Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу 16 362 зараження.