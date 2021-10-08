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Кількість щодня зростає. Вже 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні 

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 09:24
Кількість щодня зростає. Вже 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні  Фото: вже 13 областей мають показники "помаранчевої" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 8 жовтня, 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

    • Дніпропетровська,
    • Донецька,
    • Житомирська,
    • Запорізька,
    • Луганська,
    • Одеська,
    • Полтавська,
    • Рівненська,
    • Сумська,
    • Тернопільська,
    • Харківська,
    • Херсонська,
    • Чернівецька.

    Зокрема, у всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус. Найгірші показники наразі має Луганська область - 742, Чернівецька - 738 та Харківська - 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тисяч населення.

    Крім того, в деяких з вище вказаних регіонів перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській - 78,7% та Запорізькій - 71,8%.

    Хоча цей показник не маж перевищувати більш як 50%.

    Нагадаємо, з 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону.

    Додамо, що в Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу 16 362 зараження.

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