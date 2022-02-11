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Кількість зроблених COVID-щеплень в Україні наближається до 31 млн

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Україна, П'ятниця 11 лютого 2022 08:25
Кількість зроблених COVID-щеплень в Україні наближається до 31 млн Фото: зроблено майже 31 млн щеплень від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу 72 тисячі людей. Загалом кількість зроблених щеплень вже наближається до 31 мільйона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

В Україні за вчора 72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу - 30 641 людина, додаткову отримали 469 людей, а бустерну - 20 319.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу - 15 541 411 людей, отримали дві дози - 14 900 578 людей, додаткову дозу - 22 628 людей, а бустерну - 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.

Нагадаємо, Кабмін розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу" за вакцинацію, до якого, зокрема, ввійшла і передплата періодичних друкованих видань.

Додамо, уряд продовжив термін дії "ковідної тисячі" до 9 місяців.

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