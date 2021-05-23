Кількість випадків COVID-19 в Україні за останню добу впала до 2,5 тисяч
В Україні останню добу, 22 травня, зафіксовано 2 533 нових випадків захворювань на COVID-19. Напередодні фіксувалося 4 606 випадків.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За даними прес-служби, за останню добу госпіталізовано - 1 701 особу; летальних випадків - 89; одужало - 8 937 осіб.
За добу протестовано: методом ПЛР - 16 285 осіб, методом ІФА - 3 730 осіб, експрес-тестами - 14 491 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 182 521 особа;
- одужало - 1 950 562 особи;
- летальних випадків - 49 368;
- проведено ПЛР-тестувань - 10 013733.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.
Нагадаємо, лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в коментарі РБК-Україна завила, сезон для гострих респіраторних захворювань закінчується, тому влітку в Україні буде значно менше випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Як повідомляло РБК-Україна, на початку травня 2021 року половина опитаних українців (47%) швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, аніж бояться захворіти. Третина (32%) навпаки більше бояться захворювання, аніж фінансових труднощів.