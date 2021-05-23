ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кількість випадків COVID-19 в Україні за останню добу впала до 2,5 тисяч

Новость на русском →
Україна, Неділя 23 травня 2021 08:24
Кількість випадків COVID-19 в Україні за останню добу впала до 2,5 тисяч Фото: в Україні зафіксували 2 533 нових випадків коронавірусної інфекції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні останню добу, 22 травня, зафіксовано 2 533 нових випадків захворювань на COVID-19. Напередодні фіксувалося 4 606 випадків.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними прес-служби, за останню добу госпіталізовано - 1 701 особу; летальних випадків - 89; одужало - 8 937 осіб.

Кількість випадків COVID-19 в Україні за останню добу впала до 2,5 тисяч

За добу протестовано: методом ПЛР - 16 285 осіб, методом ІФА - 3 730 осіб, експрес-тестами - 14 491 особа.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 182 521 особа;
  • одужало - 1 950 562 особи;
  • летальних випадків - 49 368;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 013733.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в коментарі РБК-Україна завила, сезон для гострих респіраторних захворювань закінчується, тому влітку в Україні буде значно менше випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку травня 2021 року половина опитаних українців (47%) швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, аніж бояться захворіти. Третина (32%) навпаки більше бояться захворювання, аніж фінансових труднощів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вирус COVID-19 Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19