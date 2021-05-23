Кількість випадків COVID-19 в Україні за останню добу впала до 2,5 тисяч

В Україні останню добу, 22 травня, зафіксовано 2 533 нових випадків захворювань на COVID-19. Напередодні фіксувалося 4 606 випадків.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

За весь час пандемії в Україні:

За даними прес-служби, за останню добу госпіталізовано - 1 701 особу; летальних випадків - 89; одужало - 8 937 осіб.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в коментарі РБК-Україна завила, сезон для гострих респіраторних захворювань закінчується, тому влітку в Україні буде значно менше випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку травня 2021 року половина опитаних українців (47%) швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, аніж бояться захворіти. Третина (32%) навпаки більше бояться захворювання, аніж фінансових труднощів.