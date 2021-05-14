Епідеміолог прогнозує зниження випадків COVID-19 через сезонність інфекції
Після травневих свят Україні спостерігається деяке зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією. Однак сезон для гострих респіраторних захворювань закінчується.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.
Як зазначила Мухарська, карантинні заходи в Україні відіграли вирішальну роль у скороченні випадків COVID-19.
За її словами, зараз люди повернулися після свят, і тому йде деяке зростання випадків, хоча вон і не піднімається до тих рівнів, як до локдауну.
"Але враховуючи, що це все - таки сезонне захворювання, а сезон, який характерний для респіраторних інфекцій, вже підійшов до кінця фактично, захворюваність буде поступово зменшуватися", - сказала вона.
Лікар-епідеміолог нагадала, що влітку віруси нікуди не зникають. "Той же всім відомий вірус грипу, віруси гострих респіраторних інфекцій циркулюють і влітку. Люди хворіють і влітку, але кількість хворих на гострі респіраторні захворювання значно нижча, ніж в осінньо-зимовий період", - зазначила вона.
За її словами, нові штами можуть збільшити число заражених, проте не радикально. "Захворюваність буде підтримуватися, але не на таких високих цифрах, як це було взимку", - додала вона.
Зазначимо, у квітні 65% опитаних українців відповіли, що не хворіли COVID-19, а 29% - хворіли. З тих, хто вважає, що хворів, 17% робили тест, 12% - відчували симптоми.
Нагадаємо, у квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі кілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.