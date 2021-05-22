За добу в Україні 4 606 нових COVID-випадків
Фото: в Україні зафіксували 4 606 нових випадків коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 269 дітей та 108 медпрацівників.
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
Так, за минулу добу госпіталізовано 1 665 осіб, померло 178 людей. Одужали понад 12,5 тисяч.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 27 443 особи,
- методом ІФА – 11 957 осіб,
- експрес-тестами – 23 350 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.
Нагадаємо, в Україні за 20 травня підтвердили 4 984 нових випадків коронавірусу.
Раніше повдіомлялося, що Україна найближчим часом почне вакцинувати від COVID жителів окупованих територій.