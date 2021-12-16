В Україні померли більше 92 тисяч людей через коронавірус
Фото: в Україні померли більше 92 тисяч людей через коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
У МОЗ повідомили про більше 92 тисячі смертельних випадків через коронавірус за весь час пандемії. А за добу померли 355 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За минулу добу померли 355 людей. Найбільше смертельних випадків за 15 грудня у Дніпропетровській області (41), Києві (28), Київській та Харківській областях (по 25).
За останній тиждень ситуація по смертях виглядає так:
- за 14 грудня - 356,
- за 13 грудня - 387,
- за 12 грудня - 188,
- за 11 грудня - 238,
- за 10 грудня - 446,
- за 9 грудня - 442,
- за 8 грудня - 465.
У МОЗ повідомили, що за весь час пандемії померли 92 313 людини.
Нагадаємо, раніше у Київській школі економіки повідомили, що смертність від COVID продовжить знижуватися, але є ризик повторного спалаху.
Також стало відомо, що коронавірус займає третє місце серед причин смертності в Україні відразу після серцево-судинних та онкологічних захворювань.