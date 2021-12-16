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В Україні померли більше 92 тисяч людей через коронавірус

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 09:10
В Україні померли більше 92 тисяч людей через коронавірус Фото: в Україні померли більше 92 тисяч людей через коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ повідомили про більше 92 тисячі смертельних випадків через коронавірус за весь час пандемії. А за добу померли 355 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За минулу добу померли 355 людей. Найбільше смертельних випадків за 15 грудня у Дніпропетровській області (41), Києві (28), Київській та Харківській областях (по 25).

За останній тиждень ситуація по смертях виглядає так:

  • за 14 грудня - 356,
  • за 13 грудня - 387,
  • за 12 грудня - 188,
  • за 11 грудня - 238,
  • за 10 грудня - 446,
  • за 9 грудня - 442,
  • за 8 грудня - 465.

У МОЗ повідомили, що за весь час пандемії померли 92 313 людини.

Нагадаємо, раніше у Київській школі економіки повідомили, що смертність від COVID продовжить знижуватися, але є ризик повторного спалаху.

Також стало відомо, що коронавірус займає третє місце серед причин смертності в Україні відразу після серцево-судинних та онкологічних захворювань.

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