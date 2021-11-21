RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість вакцинованих від COVID за добу в Україні впала двічі

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу проти коронавірусу було зроблено 152 тисячі щеплень. Що менше майже вдвічі у порівнянні з попереднім днем (311 316).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора проти COVID було вакциновано 152 321 людину.

З яких першу дозу вакцини отримали 49 760 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 102 561 людина.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 805 746 людей.

З них отримали одну дозу вакцини - 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 9 763 865.

У загальній кількості в Україні проведено 22 569 609 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні третій день поспіль реєструють більше видужалих, ніж хворих на коронавірус, зокрема, станом на сьогодні, зафіксовано 10 635 хворих та 14 450 одужалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу