Кількість заражених COVID у світі перевищує 70 млн осіб

Станом на 28 січня у світі на коронавірус хворіють понад 71 млн людей. А з початку пандемії всього зафіксували понад 367 млн. випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Worldometers .

Так, на сьогоднішній день кількість заражених у світі становить 71 002 742. З них 70 906 539 випадків протікають у легкій формі. Але також ще 96 203 особи перебувають у важкому та критичному стані.

За весь час пандемії вилікувалися від хвороби 290 397 099 людей. Проте зареєстровано 5 657 323 летальні випадки.