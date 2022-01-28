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Количество зараженных COVID в мире превышает 70 млн человек

Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 28 января в мире коронавирусом болеют более 71 млн человек. А с начала пандемии всего зафиксировали более 367 млн случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometers.

Так, в настоящее время количество зараженных в мире составляет 71 002 742. Из них 70 906 539 случаев протекают в легкой форме. Но также еще 96 203 человека находятся в тяжелом и критическом состоянии.

За все время пандемии излечились от болезни 290 397 099 человека. Однако зарегистрировано 5 657 323 летальных случая.

Напомним, в Украине зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса, за сутки заболели более 34 тысяч человек. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

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