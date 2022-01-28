Количество зараженных COVID в мире превышает 70 млн человек

По состоянию на 28 января в мире коронавирусом болеют более 71 млн человек. А с начала пандемии всего зафиксировали более 367 млн случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometers .

Так, в настоящее время количество зараженных в мире составляет 71 002 742. Из них 70 906 539 случаев протекают в легкой форме. Но также еще 96 203 человека находятся в тяжелом и критическом состоянии.

За все время пандемии излечились от болезни 290 397 099 человека. Однако зарегистрировано 5 657 323 летальных случая.