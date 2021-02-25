Конкретних дат поставок COVID-вакцин від COVAX поки немає, - Степанов
Конкретних дат поставок вакцин від коронавірусу Pfizer й AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX поки що немає. Це пов’язано з браком виробничих потужностей у світі.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв'ю телеканалу "Україна", яке оприлюднено на його сторінці у в Facebook.
"У нас ще є (вакцина - ред.) AstraZeneca за домовленістю з COVAX (окрім прямих поставок за контрактом - ред.) - від 2,2 до 3,8 млн доз. Протягом першого-другого кварталу вони повинні нам поставити. Ми поки очікуємо конкретних дат", - сказав Степанов.
Степанов додав, що також 117 тисяч доз вакцини Pfizer Україна мала отримати від глобальної ініціативи COVAX в середині лютого, але ця дата спочатку була перенесена на кінець лютого, а зараз Україна чекає на них вже в перших числах березня.
Він пояснив, що дати поставок COVAX зсуває через брак потужностей у світі з виробництва вакцини.
Степанов нагадав, що ефективність вакцини AstraZeneca - від 70 до 80%. При цьому він зазначив, що є ймовірність того, що певна кількість людей може захворіти навіть після вакцинування, але це буде або легкий перебіг хвороби, або безсимптомний.
Зазначимо, 24 лютого в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.
Першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.
Всього за минулу добу в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області.
Станом на 11:30 25 лютого в Києві вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) вакцинували 30 медиків мобільних бригад з імунізації та Олександрівської лікарні