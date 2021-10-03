ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Коронавірус "Дельта" особливо небезпечний для вагітних жінок, - лікарі в США

Новость на русском →
США, Неділя 03 жовтня 2021 05:34
Коронавірус "Дельта" особливо небезпечний для вагітних жінок, - лікарі в США Фото: лікарі з'ясували, що "Дельта" небезпечний для вагітних (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Штам коронавірусу "Дельта" небезпечніше для невакцинованих вагітних жінок, ніж початковий варіант COVID-19. Про це заявили лікарі в США, грунтуючись на дані проведеного ними дослідження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В американському журналі акушерства і гінекології з'явилося дослідження медиків, яке говорить про підвищену небезпеку штаму коронавірусу "Дельта" для вагітних жінок.

Лікарі обстежили 1515 вагітних жінок з COVID-19, які отримували медичну допомогу у великій державній системі охорони здоров'я в Далласі з травня 2020 року по 4 вересня 2021 року.

Загалом 82 жінки, з яких 81 не були вакциновані, захворіли важким захворюванням. Десять з них потребували штучної вентиляції легенів, двоє загинули.

Медики з'ясували, що частка важких або критичних випадків серед вагітних жінок становила близько 5% до початку 2021 року, а в лютому і більшій частині березня 2021 року їх практично не було. Наприкінці літа, під час піку сплеску штаму "Дельта", частина вагітних пацієнток з COVID-19, які потребують госпіталізації, підскочила з 10% до 15%.

"Вагітні жінки стикаються з підвищеним ризиком ускладнень з будь-яким типом важкої респіраторної інфекції, тому ці дані про більш високий ризик від варіанту "Дельта" ще раз підкреслюють необхідність для них вакцинації від COVID-19", - заявив керівник дослідження доктор Емілі Адхікарі.

Нагадаємо, що у США закликали вакцинуватися вагітних жінок. Це стосується й тих, хто тільки збирається завагітніти або народив дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта" Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус