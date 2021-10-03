Коронавірус "Дельта" особливо небезпечний для вагітних жінок, - лікарі в США

Штам коронавірусу "Дельта" небезпечніше для невакцинованих вагітних жінок, ніж початковий варіант COVID-19 . Про це заявили лікарі в США, грунтуючись на дані проведеного ними дослідження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В американському журналі акушерства і гінекології з'явилося дослідження медиків, яке говорить про підвищену небезпеку штаму коронавірусу "Дельта" для вагітних жінок.

Лікарі обстежили 1515 вагітних жінок з COVID-19, які отримували медичну допомогу у великій державній системі охорони здоров'я в Далласі з травня 2020 року по 4 вересня 2021 року.

Загалом 82 жінки, з яких 81 не були вакциновані, захворіли важким захворюванням. Десять з них потребували штучної вентиляції легенів, двоє загинули.

Медики з'ясували, що частка важких або критичних випадків серед вагітних жінок становила близько 5% до початку 2021 року, а в лютому і більшій частині березня 2021 року їх практично не було. Наприкінці літа, під час піку сплеску штаму "Дельта", частина вагітних пацієнток з COVID-19, які потребують госпіталізації, підскочила з 10% до 15%.