Коронавірус "Дельта" особливо небезпечний для вагітних жінок, - лікарі в США
Штам коронавірусу "Дельта" небезпечніше для невакцинованих вагітних жінок, ніж початковий варіант COVID-19. Про це заявили лікарі в США, грунтуючись на дані проведеного ними дослідження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В американському журналі акушерства і гінекології з'явилося дослідження медиків, яке говорить про підвищену небезпеку штаму коронавірусу "Дельта" для вагітних жінок.
Лікарі обстежили 1515 вагітних жінок з COVID-19, які отримували медичну допомогу у великій державній системі охорони здоров'я в Далласі з травня 2020 року по 4 вересня 2021 року.
Загалом 82 жінки, з яких 81 не були вакциновані, захворіли важким захворюванням. Десять з них потребували штучної вентиляції легенів, двоє загинули.
Медики з'ясували, що частка важких або критичних випадків серед вагітних жінок становила близько 5% до початку 2021 року, а в лютому і більшій частині березня 2021 року їх практично не було. Наприкінці літа, під час піку сплеску штаму "Дельта", частина вагітних пацієнток з COVID-19, які потребують госпіталізації, підскочила з 10% до 15%.
"Вагітні жінки стикаються з підвищеним ризиком ускладнень з будь-яким типом важкої респіраторної інфекції, тому ці дані про більш високий ризик від варіанту "Дельта" ще раз підкреслюють необхідність для них вакцинації від COVID-19", - заявив керівник дослідження доктор Емілі Адхікарі.
Нагадаємо, що у США закликали вакцинуватися вагітних жінок. Це стосується й тих, хто тільки збирається завагітніти або народив дитину.